Бывший югославский футболист и тренер мадридского Реала, Атлетико и Барселоны Радомир Антич скончался на 72 году жизни. Причины кончины сербского специалиста не разглашаются.

Бывший югославский футболист и тренер мадридского "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" Радомир Антич скончался на 72 году жизни. Причины кончины сербского специалиста не разглашаются."Спортивная семья оплакивает кончину одного из легендарных наших тренеров — Радомира Антича, — написано на официальном сайте "Атлетико". — Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Покойтесь с миром".Антич является единственным в истории футбола тренером, в разные периоды своей тренерской деятельности возглавлявшим "Реал", "Атлетико" и "Барселону". В сезоне 1995/96 серб приводил "матрасников" к победам в кубке и чемпионате Испании.