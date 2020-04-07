Европейский союз вводит пошлины в размере 99,7% для производителей стекловолокна из Китая и Египта, которые ЕС обвиняет в демпинге цен, передает Reuters.

Европейский союз вводит пошлины в размере 99,7% для производителей стекловолокна из Китая и Египта, которые ЕС обвиняет в демпинге цен, передает Reuters.ЕС будет применять тарифы от 20% до 99,7% с 7 апреля в течение следующих пяти лет. Более высокие тарифы затронут компании Jushi Grou и Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics в Китае, более низкая ставка будет введена для их операций в Египте, говорится в официальном журнале ЕС.Европейская комиссия, которая проводила расследование, установила, что рыночная доля производителей в Китае и Египте выросла до 31% в 2018 году с 23% в 2015 году, а их средняя цена продажи упала на 14%.В качестве ориентира для установления нормальной цены на стекловолокно использовались исходные цены и затраты на рабочую силу в Турции, которые имеют широкий спектр применения, например в лопастях ветряных турбин, лодках, грузовиках и спортивном оборудовании.В число европейских производителей входят бельгийская европейская фирма Owens Corning Fiberglas, французская Chomarat Textile Industries, немецкая Saertex и финская Ahlstrom-Munkzjo Glassfibre.Параллельно в Евросоюзе рассмотрели дело о предоставлении субсидий в Китае и Египте. В ЕС впервые рассмотрели вопрос о том, оказывают ли китайские власти несправедливую помощь иностранным филиалам компаний. Обычно он рассматривает только субсидии правительства принимающей страны, дело должно завершиться в июне.Еще два случая, касающиеся армирования стекловолокном, относятся к Египту и Бахрейну. Комиссия также будет расследовать предполагаемые несправедливые субсидии, полученные китайским производителем Jushi в Египте.В этом случае будут установлены предварительные пошлины в размере 8,7%, а окончательные результаты расследования должны стать известны в июле.