Американская нефтяная компания Exxon Mobil приняла решение о сокращении роста инвестиций в добычу сланцевого газа, сжиженного природного газа (СПГ) и добычу на шельфе, передает Reuters.

Американская нефтяная компания Exxon Mobil приняла решение о сокращении роста инвестиций в добычу сланцевого газа, сжиженного природного газа (СПГ) и добычу на шельфе, передает Reuters.Компания также сообщила, что сократит запланированные капитальные расходы в этом году на $10 миллиардов, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению спроса на энергию и цен на нефть.Нефтяные компании по всему миру сокращают расходы и объемы производства в 2020 году в среднем на 20%, поскольку страны ограничивают авиаперевозки, закрывают предприятия и рекомендуют жителям оставаться дома.Цены на сырую нефть в этом году упали почти на 60%, а спрос на топливо резко падает на фоне ограничительных мер.Крупнейший производитель нефти в США, который в прошлом месяце объявил о "значительном" сокращении расходов, установил в 2020 году показатель капитальных затрат в размере $23 миллиардов, который в дальнейшем может сократиться, если это потребуется, говорится в заявлении компании.Ранее в Exxon планировали расходы в 2020 году в размере до $33 миллиардов, а в прошлом году показатель составил $26 миллиардов.Акции американской нефтяной компании выросли примерно на 5% до $42,52 перед началом торговой сессии.Рыночная стоимость Exxon упала на 42% в этом году, поскольку ценовая война на рынке нефти между Саудовской Аравией и Россией нанесла урон энергетическому сектору.