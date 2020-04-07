Социальная сеть Facebook будет собирать данные о перемещении людей для борьбы с распространением нового коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.

Социальная сеть Facebook будет собирать данные о перемещении людей на территории США для борьбы с распространением нового коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.Данные будут предоставляться федеральным и местным властям. Учитывая прошлые скандалы с утечкой данных пользователей, в Facebook подчеркнули, что будут передавать общую информацию о передвижениях на уровне города или округа, а вся информация будет носить конфиденциальный характер.Как считают в Facebook, подобная инициатива позволит властям эффективнее следить за выполнением требований о соблюдении социальной дистанции. Также на основе полученной информации можно будет следить за тем, насколько серьезно граждане относятся к рекомендациям властей не покидать дома без крайней необходимости, а также выявлять штаты, между которыми наиболее активно перемещается население, создавая тем самым угрозу распространения COVID-19.Карты включают в себя несколько типов данных:Данные по совместному размещению: вероятность того, что люди в одном районе будут коммуницировать друг с другом.Изменения движения: Эти данные показывают на региональном уровне, остаются ли люди дома. В районе залива Сан-Франциско, например, более высокая доля населения остается дома отчасти потому, что люди могут работать из удаленных районов.Индекс социальной привязанности: эти данные показывают отношения между штатами и странами. Эта информация также может помочь отследить возможное распространение инфекции.Сбор данных о местоположении является опцией, то есть пользователи Facebook должны будут в приложении разрешить трекинг своего местоположения, хотя компания ранее предупреждала, что может собирать информацию о движении пользователей и через другие функции и связанные с Facebook приложения.На своей личной странице в Facebook Марк Цукерберг сказал, что проект может быть расширен, если пройдет успешно: "На этой неделе мы начинаем его внедрение в США, и если результаты будут многообещающими, то в ближайшие дни мы быстро распространим его по всему миру".Facebook также заявила, что не будет рассматривать вопрос о том, почему люди в определенных областях следуют или не следуют рекомендациям. Пресс-секретарь отметил, что вместо этого компания будет изучать тенденции среди населения. Например, в некоторых штатах больше людей, которые имеют кратковременную работу или с трудом могут работать дома.Facebook не единственная технологическая компания, принимающая участие в борьбе с новым коронавирусом: Google работает над аналогичными проектами, призванными определить, как работают люди и придерживаются ли они руководящих принципов социальной дистанцированности, а Microsoft разрабатывает чат-ботов и другие инструменты для общественного здравоохранения, в том числе центры по контролю и профилактике заболеваний.На данный момент в США зафиксированы 362 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли более 10,6 тысячи человек. Всего в мире, по состоянию на 7 апреля, коронавирусом заразились около 1,3 миллиона человек.