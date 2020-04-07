Международная федерация футбола предложила продлить контракты футболистов, которые завершаются в июне 2020 года, до момента фактического окончания чемпионатов, прерванных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Международная федерация футбола предложила продлить контракты футболистов, которые завершаются в июне 2020 года, до момента фактического окончания чемпионатов, прерванных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.Напомним, что на сегодняшний день практически все футбольные чемпионаты мира перенесены на неопределенный срок. Это же относится и к розыгрышу различных международных кубков.Кроме того, ФИФА дала разрешение на перенос дат начала и окончания трансферных окон в национальных чемпионатах.