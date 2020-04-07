Мотострелки Северного флота провели тактические учения. В них задействовали около ста единиц боевой техники: в том числе танки и многоцелевые транспортеры легкого бронирования, передает ГТРК Мурман.

Мотострелки Северного флота провели тактические учения. В них задействовали около ста единиц боевой техники: в том числе танки и многоцелевые транспортеры легкого бронирования, передает ГТРК "Мурман".Подразделения отдельной мотострелковой бригады выполнили марш-бросок и отразили нападение группы условных диверсантов. Кроме того, личный состав отработал задачи по химической, биологической и радиационной защите с преодолением условно зараженных территорий. В рамках тренировок оценивалась техника ведения огня из боевых машин, стрелкового оружия, гранатометов и минометов, а также стрельбы по низко летящим воздушным целям.