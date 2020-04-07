Нападающий хоккейной сборной Франции и ярославского Локомотива Стефан Да Коста может в межсезонье сменить клуб. Инсайдеры сообщают, что интерес к французу проявляет казанский Ак Барс, тренер которого Дмитрий Квартальнов ранее работал с Да Костой в столичном ЦСКА.

Нападающий хоккейной сборной Франции и ярославского "Локомотива" Стефан Да Коста может в межсезонье сменить клуб. Инсайдеры сообщают, что интерес к французу проявляет казанский "Ак Барс", тренер которого Дмитрий Квартальнов ранее работал с Да Костой в столичном ЦСКА.Эксперты считают, что для усиления состава "барсам" нужен проверенный центр. При этом контракт Да Косты с ярославской командой завершается нынешним летом и, кажется, "Локомотив" не собирается бороться за хоккеиста, несмотря на то, что претензий по минувшему сезону к нему почти нет.При этом, отмечает издание "Спорт-экспресс", при Квартальнове в ЦСКА Да Коста никогда не было настоящей звездой. Все сезоны в армейском клубе французский игрок если не провалил, то выглядел достаточно скромно, а в свой последний год в армейском клубе он долго лечился. Тем не менее, трансфер выглядит вполне правдоподобно.