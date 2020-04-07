Венесуэльский защитник петербургского Зенита Йордан Осорио поделился впечатлениями от жизни в России, а также рассказал о том, чем занимается в период самоизоляции.

Венесуэльский защитник петербургского "Зенита" Йордан Осорио поделился впечатлениями от жизни в России, а также рассказал о том, чем занимается в период самоизоляции."Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег, – приводит слова Осорио пресс-служба "Зенита". – Странно это – еще два дня назад светило солнце, а теперь… В Венесуэле сейчас 30 – 35 градусов тепла".Изначально чемпионат России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был приостановлен до 10 апреля. В среду, 1 апреля, в РФС приняли решение продлить паузу в футбольных соревнованиях страны до 31 мая. Таким образом, розыгрыш чемпионата России сможет возобновиться только летом."Как провожу день? Просыпаюсь около 10 утра, завтракаю, потом тренируюсь. Все остальное время посвящено семье – мы смотрим фильмы или сериалы, играем с дочкой, вместе готовим. Непривычно целыми днями сидеть дома без футбола, не ездить на базу и стадион, но мы все понимаем сложность этой ситуации, так что не опускаем рук и тренируемся дома", – подытожил футболист.Осорио – воспитанник венесуэльской "Саморы", также играл за португальские "Тонделу" и "Порту", из которого на правах аренды перешел в "Зенит". В составе "сине-бело-голубых" Йордан принял участие в 11 играх.Напомним, "Зенит" после 22 игр чемпионата России с 50 очками лидирует в турнирной таблице. В последнем перед перерывом туре "сине-бело-голубые" на выезде разгромили екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1.Ранее стало известно, что руководство петербургского клуба договорилось с футболистами и тренерами, что в апреле и мае весь творческий коллектив пойдет на 50-процентное сокращение заработной платы.