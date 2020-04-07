Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о закрытии границ республики, а также запрете на транзит товаров и лекарств. По его словам, местные власти таких решений не принимали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о закрытии границ республики, а также запрете на транзит товаров и лекарств. Об этом он написал в своем Telegram.По словам Кадырова, они никогда не говорили о закрытии границ, не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов. Власти Чечни не принимали меры, которые могли бы негативно сказаться на логистике.На прошлой неделе Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram заявил, что наземное и воздушное сообщение с Чечней после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса COVID-19.Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о недопустимости перекрытия границ регионов. По его словам, меры должны быть адекватны ситуации, а региональные полномочия не следует путать с федеральными.Кадыров отметил, что если Мишустин имел в виду Чеченскую Республику, то его вводят в заблуждение и дают неправильную информацию, поскольку они никогда не говорили о закрытии границ.