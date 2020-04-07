Глава Нового Уренгоя прокомментировал ситуацию с коронавирусом. По последним данным, опубликованным окружным штабом по борьбе с распространением инфекцией, в Новом Уренгое подтвердились результаты восьми тестов на COVID-19.

Глава Нового Уренгоя прокомментировал ситуацию с коронавирусом. В своем аккаунте "Инстаграм" Иван Костогриз обратился к жителям города со словами поддержки, передает ГТРК "Ямал".По последним данным, опубликованным окружным штабом по борьбе с распространением коронавируса, в Новом Уренгое подтвердились результаты восьми тестов на COVID-19. Первые двое носителей привезли инфекцию из-за границы и из неблагополучного по коронавирусу региона нашей страны. От них уже заразились люди, близко контактировавшие с заболевшими. Сейчас пять пациентов — в инфекционной больнице, три человека лечатся амбулаторно.Как подчеркнул глава Нового Уренгоя, все инфицированные новоуренгойцы, а также граждане из их окружения находятся в строгой изоляции. Все — под наблюдением врачей. В свою очередь Роспотребнадзором проводится эпидемиологическое расследование по источнику завоза инфекции в Новый Уренгой.Иван Костогриз заявил: паниковать не надо. Главное сейчас — следить за соблюдением всех мер безопасности и соблюдать режим самоизоляции. Оставайтесь дома со своими семьями, подчеркнул глава города.