Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что не считает российского бойца, чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова виноватым в срыве боя с американцем Тони Фергюсоном.

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что не считает российского бойца, чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова виноватым в срыве боя с американцем Тони Фергюсоном.Бой был запланирован на 18 апреля, но ситуацию осложнил тот факт, что Хабиб не может покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу. В итоге UFC приняла решение заменить россиянина на американца Джастина Гэтжи."Хабиб оказался в самом эпицентре событий, как и все мы, так как условия продолжают меняться каждый день, – заявил Уайт, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на TMZ. – Это не вина Хабиба и не чья-либо вина. Это то, к чему ты никогда не можешь быть готов, даже подумать нельзя, что такое может происходить", – подытожил глава UFC.Стоит отметить, что бой Хабиба и Тони сорвался уже в пятый раз. Они могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда россиянин сломал ребро, весной 2016 года у американца нашли кровь в легких, в 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года Фергюсон порвал крестообразные связки.На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.