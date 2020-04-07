Врач-эпидемиолог Владимир Уйба считает, что тестирование на коронавирус должно делаться онлайн. Пока существует большая отсрочка между проведением теста и получением результата. Онлайн-тестирование даст возможность грамотно принимать управленческие решения, быстро изолировать заболевших, не давая тем самым распространиться вирусу.

Эжвинская городская больница Сыктывкара, где была зафиксирована вспышка коронавируса, выведена на карантин. В настоящее время там находятся 217 пациентов, 48 из которых с диагнозом COVID-19. Остальные 165 соблюдают режим изоляции. Об этом рассказал врио губернатора республики Коми, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Владимир Уйба в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Он добавил, что в ближайшее время при получении отрицательных результатов лабораторных тестов планируется выписка 63 пациентов под наблюдение поликлиники.Еще 46 пациентов гинекологического отделения больницы переведены в оздоровительный комплекс "Максаковка". Накануне четверо из них были помещены в инфекционную больницу, так как у двоих выявили коронавирус COVID-19, а двое других находились с ними в контакте."В целом по Эжвинской больнице понятная ситуация. Как только по последнему пациенту закончится 14-дневный карантин, больницу продезинфицируют и будут дальше использовать под коронавирусный госпиталь", — сообщил врио губернатора Коми.Как врач и эпидемиолог, Владимир Уйба подчеркнул, что локализация коронавирусной инфекции по всему миру — вопрос комплексных мероприятий, требующий очень выверенных и профессиональных действий."Самая главная задача — полномасштабное проведение тестов и получение ответов. Нам нужно усилить вопрос тестирования и ускорить получение прямых тестов, чтобы как можно больше людей выводить в самоизоляцию", — считает медик.Владимир отметил, что тестирование должно делаться онлайн — это сейчас затруднено. Пока существует большая отсрочка между проведением теста и получением результата. Поэтому, считает врио главы Коми, очень важно побыстрее открыть дополнительное количество лабораторий, проводить тестирование и получать результат в течение нескольких часов. Это даст возможность грамотно принимать управленческие решения, быстро изолировать заболевших, не давая тем самым распространиться вирусу, уверен Владимир Уйба.Врач-эпидемиолог подчеркнул, что в Америке сегодня большое количество тестов проводится прямым методом, поэтому такая высокая цифра по зараженным вирусом."Нам нужно как можно быстрее вводить прямое тестирование. Мы сегодня пытаемся зарегистрировать такие системы. Их внедрение будет решением глобальной задачи. Мы сможем на раннем этапе выводить человека в обсерватор", — утверждает эпидемиолог.В заключение Уйба подчеркнул, что в России, в отличие от многих других стран, совсем иной, управляемый сценарий эпидемии. Это потому, уверен он, что приняты беспрецедентные меры правительством и медицинским сообществом по борьбе с коронавирусом, как на уровне организаций, так и на уровне медицинского сопровождения. Введенный карантин и определяет сегодня сдерживание распространения инфекции.Согласно данным оперативного штаба, в Коми за сутки выявлен 31 новый случай коронавируса (по состоянию на воскресенье — 59 случаев). Ранее карантин был введен в Княжпогостской центральной районной больнице, где скончался пациент с COVID-19, а также в Эжвинской городской больнице, где среди заболевших есть и персонал больницы. В регионе выздоровел 1 пациент с коронавирусом, чей случай был завозным, двое скончались.