Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур рассказала о состоянии своего сына, который заразился коронавирусом и вынужден бороться с COVID-19 в одиночку. По ее словам, 35-летний Чарльз Шаффер вынужден был расстаться с семьей, чтобы соблюдать карантин.

Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур рассказала о состоянии своего сына, который заразился коронавирусом и вынужден бороться с COVID-19 в одиночку. По ее словам, 35-летний Чарльз Шаффер вынужден был расстаться с семьей, чтобы соблюдать карантин."Мой сын работает врачом. Он серьезно заболел и находится дома в самоизоляции, вдали от жены и двух маленьких дочерей. Но когда он будет в состоянии, он вернется на работу в отделение интенсивной терапии", – цитирует Винтур британское издание Mirror.По словам известной журналистки, она гордится своим сыном и благодарит всех медицинских работников, которые борются с пандемией COVID-19.Ранее Vogue опубликовал колонку Винтур, в которой она написала о печальных и тревожных настроениях в связи с пандемией."Я думаю о простых удовольствиях, которые мы когда-то воспринимали как должное. Поход в театр, обед с друзьями, поездка в офис – теперь они кажутся мне непозволительной роскошью, – написала она. – Это поистине время тревоги и печали, которых будет еще больше, но я также верю, что это и время быть благодарными".Поделившись своими мыслями, Винтур призвала читателей надевать медицинские маски при выходе из дома, чтобы защититься от вируса.