Жилая пятиэтажка в казахстанском Кокшетау лишилась крыши - ураганный ветер не оставил кровле ни малейшего шанса уцелеть. По счастливой случайности обломки не задели людей на земле. Момент падения сняли несколько жителей соседнего дома.

Жилая пятиэтажка в казахстанском Кокшетау лишилась крыши — ураганный ветер не оставил кровле ни малейшего шанса уцелеть. По счастливой случайности обломки не задели людей на земле. Момент падения сняли несколько жителей соседнего дома.Инцидент произошел во второй половине дня улице Ауелбекова. На кадрах видно, как порыв ветра, скорость которого достигала 28 метров в секунду, с легкостью сорвал большую часть кровли с жилого дома и отбросил на площадку во дворе.Местные жители отмечают, что кровлю меняли менее года назад. Общая площадь "обнаженного" участка составила 700 квадратных метров.Крыши лишилась и местная школа, а несколько человек получили травмы из-за унесенных ветром с автобусных остановок павильонов и мусорных баков."Летает практически весь город, все сотрудники на выездах", — отметил замглавы городского управления по чрезвычайным ситуациям Максим Шатковский.