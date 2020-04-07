В порту Пусана контейнеровоз при маневрировании задел три мостовых крана, обрушив один из них, и врезался в грузовое судно. Не смотря на масштабные разрушения, в происшествии пострадал лишь один человек.

В южно-корейском порту контейнеровоз при маневрировании задел три крана, обрушив один из них, и врезался в грузовое судно. Не смотря на масштабные разрушения, в происшествии пострадал лишь один человек.Инцидент произошел в понедельник, 6 апреля, в порту города Пусан. Судно Milano Bridge под панамским флагом длиной 365 метров и водоизмещением 14 тысяч кубических метров при выполнении маневра зацепило козловой мостовой кран, в результате чего тот обрушился.Затем контейнеровоз задел два других таких же крана и столкнулся с грузовым судном Seaspan Ganges.Издание KBS News сообщило, что в результате инцидента пострадал оператор крана — мужчина отделался легкими травмами.