Первостепенная задача, которая сейчас стоит перед правительством области — это защита людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Это медики, врачи, Роспотребнадзор и сотрудники полиции, — рассказал в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Первостепенная задача, которая сейчас стоит перед правительством области — это защита людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Это медики, врачи, Роспотребнадзор и сотрудники полиции", — рассказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По его словам, для них закуплены все необходимые медицинские защитные изделия. "В регионе их более чем достаточно", — отметил Паслер.В Оренбургской области нет пропусков и границы не закрыты. Губернатор рассказал о работе, проводимой с людьми, приезжающими в регион. Речь идет о двух категориях. Первая — это оренбуржцы, вернувшиеся из-за границы. Медики обследовали их еще в аэропорту. "У нас порядка 2,5 тысяч было таких людей, плюс их семьи. Всего около 3000 контактов. Медицинские службы ежедневно контролировали, как проходит их двухнедельная адаптация", — сказал Паслер.Вторая категория – граждане, приезжающие в область из других регионов России. Все они также находятся под медицинским наблюдением. Особое внимание уделяется тем, кто приезжает из Москвы.Денис Паслер рассказал, как в Оренбургской области пытаются спасти экономику. "У нас определены отрасли, которым разрешено работать. Сельское хозяйство, дорожная отрасль, строительство и предприятия, работающие в непрерывном режиме, в понедельник начали работу", — рассказал губернатор.В области прописаны все защитные мероприятия в осуществлении доставки людей, обеспечении средствами индивидуальной защиты. "Прописаны все режимные мероприятия, которые позволят сохранить здоровье гражданам", — подчеркнул глава региона.На вопрос Владимира Соловьева не стали ли оренбуржцы больше пить, Денис Паслер ответил, что в области нет всплеска в употреблении спиртных напитков, поэтому введение запрета на продажу алкоголя не планируется.По данным на 6 апреля, в Оренбургской области зафиксировано 24 случая коронавируса. Официально подтверждено 14. Один человек умер, трое выздоровели, 10 находятся на лечении.