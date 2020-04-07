Снизить зависимость Костромской области от поставок продуктов питания из других областей, потребовал губернатор от сельхозчиновников. Департаменту АПК поручено принять меры для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Снизить зависимость Костромской области от поставок продуктов питания из других областей, потребовал губернатор от сельхозчиновников. Департаменту АПК поручено принять меры для обеспечения продовольственной безопасности региона.Сергей Ситников выразил недовольство работой аграриев: "Доля овощей, которые поступают к нам из других регионов страны, достаточно большая. Мы понимаем, что объемы поставок сейчас будут меньше, хозяйства теперь будут придерживать овощи. А вы в такое время говорите мне о сокращении ярового сева и лишь сохранении объемов выращивания овощей".Недопустимой считает глава региона позицию аграриев в нынешней обстановке. Люди не должны страдать из-за недальновидности профильного органа власти, не обеспечившего стратегическое планирование работы, подчеркнул Сергей Ситников.Как информирует ГТРК "Кострома", он потребовал от Департамента АПК и Департамента экономического развития в кратчайшие сроки решить вопрос наращивания производства продуктов питания. "Надо начинать "воевать", а не сидеть в землянке", — заявил губернатор.По состоянию на утро 7 апреля в Костромской области 9 заболевших COVID-19. Новых случаев нет. В числе заболевших 3 подростков и 6 взрослых. Всего обследованы 1408 жителей области. Кроме девятерых, у кого подтвержден диагноз коронавирус, еще четыре человека сдали положительный экспресс-тест. Теперь его перепроверяют в Москве, чтобы поставить окончательный диагноз. Одной из этих четверых стала врач-педиатр городской поликлиники. Женщина госпитализирована. Ее состояние стабильное, аппарат ИВЛ не требуется. В оперативном штабе уверяют, педиатр не контактировала с детьми.