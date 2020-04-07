Компания Hyundai открыла онлайн-бронирование обновленного седана Solaris в лимитированной спецверсии ProSafety, которая отличается расширенным списком систем оснащения.

Компания Hyundai открыла онлайн-бронирование обновленного седана Solaris в лимитированной спецверсии ProSafety, которая отличается расширенным списком систем оснащения.Комплектация Solaris ProSafety получила расширенный систем пассивной и активной безопасности. Она оснащается шестью подушками и боковыми шторками безопасности, системой стабилизации, камерой заднего вида, задним и передним парковочными датчиками, светодиодными фарами головного света, задними светодиодными фарами, задним светодиодным противотуманным фонарем и датчиками давления в шинах.Кроме того седан оснащен системой дистанционного запуска двигателя и электроприводом складывания зеркал с повторителями сигналов поворота. Также в цену исполнения ProSafety входят климат-контроль, подогрев задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и оборудована комплексом Яндекс.Авто, который включает Яндекс.Навигатор и голосового помощника "Алису". Настройки кресла водителя дополнены электрорегулировкой поясничной поддержки, а для задних пассажиров предложили дополнительный USB-разъем. У Hyundai Solaris ProSafety легкосплавные колесные диски с шинами 195/55 R16 и полноразмерная запаска.Hyundai Solaris ProSafety оснащен двигателем 1,6 л (123 л.с.) с 6-ступенчатой АКПП и оценен в 1 196 000 рублей. ProSafety. Всего в такой версии выпустят 2 000 автомобилей.