07.04.2020

2020-04-07 16:00:04

Игорь Игошин направил в Ковровский район 1,5 тонны продуктов и средства защиты

Помощь волонтёров сегодня востребована как никогда. Одним из первых слаженную работу наладил город Ковров. Благодаря чёткой организации администрации города и помощи депутата Госдумы Игоря Игошина, добровольческий штаб включился в работу с первых дней.

Каждое утро здесь начинается с обязательного инструктажа. Жёсткая, почти военная дисциплина, замеряют температуру, распределяют заявки. Добровольцев в волонтёрском штабе Коврова - всё больше. Потому ещё раз напоминают правила личной гигиены.

- Каждое движение делаем по пять раз. Сначала тыльную сторону одной руки, потом меняем вторую руку. Делаем замочек, трём одну сторону, потом другую. Потом мы должны обработать подногтевое ложе - складываем одну руку вот таким образом и трём об ладонь.

В основном добровольцы поддерживают пожилых, вынужденных соблюдать режим самоизоляции и тех, кто находится на карантине. Но не отказывают в помощи и другим категориям граждан, кто не может самостоятельно выйти на улицу. Штат - около 80 человек, разного возраста и профессий. Ежедневно они помогают в приобретении лекарств, продуктов, оплаты квитанций ЖКХ. С самого первого дня администрация Коврова обеспечила волонтёров транспортом и средствами дезинфекции. Огромный вклад внёс и депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин.

Александр Никитанов, руководитель волонтёрского штаба г. Коврова: «Не так давно поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, красивыми наборами, цветами. Но ситуация поменялась, к сожалению. И на сегодняшний момент жёсткая повестка требует других решений, другого участия добровольцев Коврова. Поэтому мы переформировались и обратились к нашему доброму другу Игорю Николаевичу Игошину. Он в прошедшую пятницу завез нам продукты, более полутора тонн, также обеспечил всеми средствами дезинфекции».

После недолгих приготовлений и получения списка адресов, добровольцы группами по несколько человек, отправляются на "отработку" заявок. Дмитрий Быстров, один из координаторов штаба, в рядах волонтёров - уже три года. В свободное от работы время помогал пенсионерам с подключением цифрового телевидения, оказывал помощь ветеранам. Сегодня из-за возросшего спроса на услуги добровольцев, трудится в усиленном режиме.

Дмитрий Быстров, волонтёр: «С 28 марта полностью работаем. Начинали обслуживать первые заявки. Их сначала не много было. Но к концу этой недели увеличился наплыв заявок и уже около 20 заявок в день обрабатывали».

Список необходимых продуктов и лекарств ещё раз уточняют на месте у заявителя. Одна такая группа выполняет до 5 заявок в день. Чаще всего это стандартный набор, никаких изысков, всё можно найти в ближайших магазинах.

- Яйца одна упаковка, отборные, да? - Да. - Батон, масло сливочное.

Получив деньги, ребята идут за покупками. Бывает, что необходимого товара в наличии нет. И об этом тут же сообщают заявителю. Нередко в качестве благодарности пенсионеры предлагают оставить сдачу себе, но всё до копейки возвращают. Помощь совершенно бесплатна.

Татьяна Матутина, жительница Коврова: «Вот второй раз я пользовалась, а так были продукты. Хорошо, доставка есть, это очень хорошо. - А после заявки сколько времени проходит, чтобы к вам пришли волонтёры? - Сегодня вообще очень быстро пришли, молодцы».

Тем, кто остался без средств в эти непростые дни, волонтёры также помогают продуктовыми наборами, на безвозмездной основе. Нужно лишь позвонить по телефонам горячей линии. И в самое ближайшее время на вашем пороге появится кто-то из добровольцев.

Дмитрий Горкин, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»