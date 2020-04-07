Иисус Воробьев, которого ранее задержали и оштрафовали за прогулку на Патриарших, оказался большим должником по ЖКХ. Он и его супруга Марина Ример находятся в списке Федеральной службы судебных приставов.

Иисус Воробьев, которого ранее задержали и оштрафовали за прогулку на Патриарших, оказался большим должником по ЖКХ. Он и его супруга Марина Ример находятся в списке Федеральной службы судебных приставов.Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", сумма долга семейной пары составляет почти 4,7 миллиона рублей. Воробьев и Ример не платили за газ, тепло, электроэнергию, жилую площадь, коммунальные платежи. Также в эту сумму входит пеня.Накануне Пресненский суд Москвы оштрафовал Иисуса Воробьева на тысячу рублей. Мужчина нарушил условия самоизоляции, отправившись на прогулку с собакой.