Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Лела Кокая.Отмечается, что Воробьев из-за сложной эпидемиологической обстановки участвовал в заседании с помощью видеосвязи и сообщил, в частности, служителям Фемиды, что живет на Шмитовском проезде, а гулял с собакой на Патриарших прудах, рядом со своей работой.Его адвокат Олег Елисеев отметил, что вместе со своим клиентом согласует вопрос обжалования вердикта, подчеркнув, что сквер вокруг пруда не отмечен, как запрещенное для прогулок место и он не видит никакого состава правонарушенияРанее в Москве в связи с пандемией коронавирусной инфекции был введен режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов. Выходить из квартиры можно только в случае неотложной помощи, для покупки продуктов или лекарств, выброса мусора, для поездок на работу и выгула собак, но не более чем на 100 метров от места проживания.