Гражданам рекомендуется обращаться к участковым уполномоченным полиции в письменной, электронной форме и по телефону.

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации, реализации органами власти субъектов Российской Федерации ограничительных мероприятий приостановлено осуществление участковыми уполномоченными полиции приема граждан, предусмотренного пунктом 31 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205. Гражданам рекомендуется обращаться к участковым уполномоченным полиции в письменной, электронной форме и по телефону.