Высший руководитель Ирана Али Хаменеи распорядился выделить 1 миллиард евро из Национального фонда развития Ирана (суверенный фонд страны) на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на сайт президента Ирана.

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи распорядился выделить 1 миллиард евро из Национального фонда развития Ирана (суверенный фонд страны) на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на сайт президента Ирана.Деньги пойдут на нужды министерства здравоохранения и фонда по обеспечению занятости. Президент Ирана Хасан Рухани заявил ранее, что правительство страны намерено получить согласие на использования денег нацфонда для борьбы с распространением коронавируса.Иран находится под санкциями США и не может осуществлять внешние заимствования на фоне снижения мировых цен на энергоносители.Иран является наиболее пострадавшей от COVID-19 страной на Ближнем Востоке. Коронавирусом заразились 60,5 тысячи иранцев, умерли 3739 человек. За последние 24 часа заразились 2274 человека.