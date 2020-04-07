Глава испанской футбольной лиги Хавьер Тебас в ходе видеоконференцию с представителями прессы сообщил, что минимальные потери ведущих клубов и самой организации от пандемии коронавируса составят 150 млн евро. Если сезон останется незаконченным, то убытки оцениваются в 1 млрд евро.

Глава испанской футбольной лиги Хавьер Тебас в ходе видеоконференцию с представителями прессы сообщил, что минимальные потери ведущих клубов и самой организации от пандемии коронавируса составят 150 млн евро. Если сезон останется незаконченным, то убытки оцениваются в 1 млрд евро."На нынешнем этапе обсуждаются три варианта продолжения сезона, – цитирует Тебаса издание "Спорт-экспресс". – В идеале хотелось бы начать матчи 28 мая, но, может быть, придется ждать до 6 июня или даже до 28 июня. Нужно все проанализировать, смотреть, как будет развиваться ситуация в апреле".По словам президента Ла Лиги, УЕФА также предусматривает два сценария. Первый – когда национальные лиги и еврокубки играются параллельно (чемпионаты – по выходным, евротурниры –в середине недели). Второй вариант: игры в два блока, когда сначала доигрываются внутренние соревнования, а затем – континентальные.По словам Тебаса, если турнир высшего дивизиона Испании не доиграть, потери всех клубов составят 1 млрд евро, включая невыплаченные премиальные за участие в евротурнирах, если оставшиеся матчи пройдут без зрителей, убытки составят 300 млн евро, со зрителями – 150 миллионов. Но Тебас уверен, что чемпионат Испании удастся доиграть.