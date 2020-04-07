Уралвагонзавод завершил модернизацию самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион. Теперь она называется 2С7М Малка. Первая боевая машина уже готова к отправке в войскаэ

"Уралвагонзавод" завершил модернизацию самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Теперь она называется 2С7М "Малка". Первая боевая машина уже готова к отправке в войска, сообщат агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.Основные изменения в новой САУ коснулись ходовой части: обновилась коробка передач, системы распределения и энергоснабжения. Помимо этого, на самоходку установили новые приборы наблюдения и рацию. Все узлы "Малки", в том числе и орудие, прошли испытания, добавляют на УВЗ.2С7М "Малка" несет 203-миллиметровое орудие. Вес всего одного снаряда – 110 килограммов. Дальность огня достигает 49 километров.Сама САУ весит 46 тонн. Максимальная скорость движения не превышает 50 километров в час по шоссе. В боекомплекте самоходки помещается не более 8 снарядов, остальные возят транспортно-заряжающие машины. Обслуживает 2С7М экипаж из 7 человек.