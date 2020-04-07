По распоряжению правительства РФ изменены границы морского порта Мурманск. Об этом сообщает ГТРК Мурман со ссылкой на официальный портал Росморпорта.

По распоряжению правительства РФ изменены границы морского порта Мурманск. Об этом сообщает ГТРК "Мурман" со ссылкой на официальный портал Росморпорта.Такая мера была принята для включения в состав портовой территории трех водных участков в районе губы Ура. В этом районе будет организован морской перегрузочный комплекс для сжиженного природного газа с использованием плавучих хранилищ. Комплекс будет состоять из трех рейдовых причалов. Два из них отведут под плавучие хранилища газа, а на третьем будет размещена секция плавпричала для размещения буксиров и вспомогательных судов ВМФ России.