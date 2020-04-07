Транспортные полицейские в пригороде Абакана спасли щенка, застрявшего в полутораметровой картонной втулке. Освобождение несчастного животного попало на видео.

Транспортные полицейские в пригороде Абакана спасли щенка, застрявшего в полутораметровой картонной втулке.Сотрудники органов правопорядка совершали патрулирование возле станции Ташеба и заметили несчастное животное, мечущееся по насыпи в отчаянных попытках освободиться."Как ты сюда залез, бедолага?" — удивленно воскликнул один из полицейских, поймав щенка. Голова малыша по самую шею скрылась в картонной трубе, у пса не было никаких шансов самостоятельно ее снять.Мужчины осторожно освободили щенка и успокоили его. Оправившись от полученного стресса, молодой пес убежал в сторону промышленной площадки, расположенной неподалеку.