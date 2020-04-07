Новые социальные нормы приведут к снижению заболеваемости, сокращению числа госпитализаций больных и существенному уменьшению затрат на здравоохранение.

Новые социальные нормы приведут к снижению заболеваемости, сокращению числа госпитализаций больных и существенному уменьшению затрат на здравоохранение.Каждый кризис открывает новые возможности, новые шансы. Так, кризис коронавируса заставит людей окончательно понять неуместность и ненужность многих обычаев, которые до сих пор царят в нашем обществе и помогают распространению болезней. Всех болезней, не только вируса в Ухане.Например, рукопожатие. Зачем это? Кто знает, к чему прикасался человек, которому вы пожали руку 5 минут назад? Вполне можно обойтись кивком и улыбкой. К счастью, это может стать новым способом приветствия. Могут остаться в прошлом поцелуи в обе щеки или объятия, которые также используются в качестве приветствия. Представьте, сколько болезней распространяется среди людей из-за этих обычаев.Новые социальные нормы приведут к снижению заболеваемости, сокращению числа госпитализаций и существенному уменьшению затрат на здравоохранение. Так что этот кризис может в конечном итоге пойти на пользу, особенно со стареющим населением в США, особенно в Европе.Другой «плюс» — это резкий рост инноваций в медицине, которые могут не иметь прямого отношения к лечению COVID-19, но которые появятся на фоне расширения финансирования и круглосуточных исследований. Эти инновации спасут жизни, улучшат результаты и сэкономят деньги.Но самое важное, что может дать кризис коронавируса: население наконец поймет все опасности глобализма и оффшоринга критически важного производства. Америка начнет производить больше лекарств, больше оборудования. Больше всего, что нужно США, чтобы выживать и процветать. США научились не зависеть от Китая и других иностранных поставщиков в плане важных товаров и услуг. Кого волнует, что можно сэкономить 10% на стоимости Ибупрофена или масок и перчаток, когда вся экономика страдает от сбоев и болезней, завезенных из-за рубежа? Это неправильная экономика: сэкономьте копейки, но оставьте миллионы американцев без работы и потратьте $2,2 трлн.Кроме того, открытые границы в прошлом. Границы имеют значение, они нужны. Все, кто попадает на территорию страны, должны пройти медицинское освидетельствование. Кому разрешено попадать в страну, а кому — нет, должны контролировать ни расизм или ксенофобия, а здравый смысл. И Америке придется это принять.