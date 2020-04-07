Гендиректор завода грузовиков КамАЗ рассказал, во сколько предприятию обошелся вынужденный простой из-за коронавируса.

Гендиректор завода грузовиков КамАЗ рассказал, во сколько предприятию обошелся вынужденный простой из-за коронавируса.Недельный простой завода принес убытков на 2 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин в интервью телеканалу "Россия-24"."Одна неделя простоя - 2 млрд [рублей] убытков. То есть, мы ничем от других не отличаемся. Стоять - это очень дорого", - сказал Когогин.Завод стоял с 30 марта по 3 апреля, выполняя указ президента России Владимира Путина о нерабочей неделе. С 6 апреля КамАЗ возобновил производство грузовиков. Производитель поясняет, что завод - градообразующим предприятие Набережных Челнов и его остановка негативно влияет на социально-экономические процессы.Как сообщалось ранее, чистый убыток "КамАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год оставил 1,52 млрд рублей против прибыли в 27,18 млн рублей годом ранее. Выручка "КамАЗа" в отчетном периоде увеличилась на 6%, до 160,8 млрд рублей, пишет ТАСС.