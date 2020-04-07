Китай потребовал объяснений от Бразилии, после того как министр образования латиноамериканской страны связал пандемию коронавируса с планом мирового господства Пекина, сообщает AFP.

Китай потребовал объяснений от Бразилии, после того как министр образования латиноамериканской страны связал пандемию коронавируса с "планом мирового господства" Пекина, сообщает AFP.Министр образования Бразилии Абрахам Вайнтрауб намекнул, что за глобальным кризисом в области здравоохранения стоит Китай."С геополитической точки зрения, кто выйдет сильнее из этого глобального кризиса? — написал он в Twitter в субботу. — Кто в Бразилии связан с этим непогрешимым планом мирового господства?"В твите на португальском языке Вайнтрауб написал "БЛазилия" (BLazil) вместо "Бразилия", в стиле, обычно используемом для насмешки над китайским акцентом.Посольство Китая в Бразилии осудило этот твит, назвав его "крайне расистским". "Китайское правительство ожидает официального объяснения от Бразилии", — написал в Twitter посол КНР Ян Ванмин.В Бразилии зафиксировано более 11 тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19 и почти 500 смертей от коронавируса.