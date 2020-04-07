Китайские медики заинтересовались российским препаратом против гриппа Триазавирин. Что это за препарат и эффективен ли он против коронавируса? Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказал директор института органической синтеза имени Постовского, вице-президент РАН Валерий Чарушин.

Китайские медики заинтересовались российским препаратом против гриппа "Триазавирин". Что это за препарат и эффективен ли он против коронавируса COVID-19? Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал директор института органической синтеза имени Постовского, доктор биологических наук, вице-президент Российской академик наук Валерий Чарушин.По словам эксперта, "Триазавирин" – инновационный препарат, разработанный в военных институтах, в частности, в Институте военной медицины в Санкт-Петербурге и Вирусологическом центре Минобороны РФ."В 2014 году он был зарегистрирован как средство против вируса гриппа, хотя его показания реальные достаточно широкие, – рассказал Чарушин. – Он эффективен от разных штаммов вируса гриппа, против клещевого энцифалита".Китайские специалисты, сотрудничающие с российскими учеными, закупили значительную партию этого лекарственного средства у завода "Медсинтез"."Сегодня он тестируется, и официальных заключений о его эффективности (против коронавируса COVID-19 – ред.) пока нет, но мы ожидаем, что к концу апреля – в мае такие результаты уже будут", – добавил Чарушин.Эксперт отметил, что создание препарата от конкретного штамма вируса – длительный процесс, который проходить несколько лет. Сейчас, когда мир борется с пандемией COVID-19, было бы целесообразно протестировать уже имеющийся "Триазавирин", считает он."Как только началась эпидемия, мы обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением. Мы просили рассмотреть возможность использования "Триазаверина" и оценки его эффективности. Мне кажется, как раз целесообразно было бы это сегодня сделать", – отметил биолог.Он добавил, что в 2017 году препарат вошел в методические рекомендации федерального уровня по лечению гриппа и ОРВИ, так что в врачи это лекарственное средство уже используют, и "отзывы о нем очень хорошие". Препарат, по словам Чарушина, не токсичен, и при сравнении с зарубежными аналогами имеет конкурентные преимущества."В 2019 году вышло более десятка статей, опубликованных различными группами медицинских исследователей и работников медицинских институтов. Была сделана сравнительная оценка "Тамифлю" и "Триазаверина" – и все сравнения в пользу "Триазаверина", в том числе и экономические", – отметил ученый.Чарушин добавил: если эффективность препарата против нового коронавируса будет доказана, предприятие "Медсинтез" готово будет многократно увеличить его производства.