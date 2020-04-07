Поклонники Надежды Бабкиной переживают: появилась информация о том, что она находится в больнице в искусственной коме. Источники сообщают, что у нее пневмония и подозревали коронавирус, но близкие певицы это опровергают. Что на самом деле с Бабкиной? Об этом - у Андрея Малахова в Прямом эфире.

Поклонники Надежды Бабкиной переживают: со ссылкой на источники появилась информация о том, что артистка находится в больнице в искусственной коме. Причем, сообщается, что почувствовала она себя плохо еще 1 апреля, и певице вызвали скорую.У нее диагностировали пневмонию и подозревают коронавирус, хотя первый тест – отрицательный.Странность сообщений — в том, что еще пару дней назад (то есть 5 апреля) Бабкина разместила в "Инстаграме" фото с подписью о том, сейчас, на карантине, освободилось много времени, и она начала читать, в том числе и классиков. "А чем занимаетесь вы на самоизоляции?" — спросила поклонников артистка.Бабкина, отметившая 19 марта 70-летие, понимала, что она в зоне риска и, как говорят близкие к ней люди, соблюдала все возможные меры предосторожности.О том, что информация о госпитализации артистки и подозрение на коронавирус, — это фейк, Надежда — дома, и нее даже нет температуры, накануне вечером заявил и ее близкий друг Евгений Гор.Однако источник "МК" утверждает, что Бабкина действительно госпитализирована, но семья почти неделю скрывает это.Кроме того, сообщается, что на свой 70-летний юбилей, несмотря на ситуацию с коронавирусом, артистка собрала за большим столом друзей и коллег.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 20 Мар 2020 в 10:28 PDTВ числе приглашенных, по словам источника, была и ее подруга из США со своим бойфрендом, у которого через несколько дней был выявлен новый коронавирус.После того, как эта информация была широко освещена в СМИ, представитель Бабкиной Александр Велор в комментарии Вестям.Ru сообщил, что певица действительно находится в стационаре с пневмонией, коронавируса у нее не нашли, состояние — стабильное и с положительной динамикой.Так что же происходит с любимой миллионами артисткой? Действительно ли есть серьезная угроза ее здоровью? И почему семья почти неделю скрывала факт госпитализации певицы?Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" 7 апреля в 18:30 на телеканале "Россия 1".