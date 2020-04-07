В Италии наметилось замедление распространения коронавируса COVID-19 и некоторое снижение числа заболевших.

В Италии наметилось замедление распространения коронавируса COVID-19 и некоторое снижение числа заболевших."Цунами, обрушившееся на Северную Италию, постепенно отступает​​​. И запрет на передвижение помешал распространиться ему на юг", — сообщил заместитель министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери.При этом он отметил, что нормальная жизнь с "объятьями и поцелуями" вернется только тогда, когда появится вакцина. Пьерпаоло Силери, сам переболевший COVID-19, призвал всех быть аккуратными и ответственными при контактах и продолжать соблюдать осторожность, передает РИА Новости.Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что после периода карантина начнется "фаза 2", в рамках которой действующие ограничительные меры будут ослаблены. Глава итальянского правительства назвал эту фазу "периодом сосуществования с вирусом". Однако вирусологи пока уверены, что ослабление карантинных мер приведет к новой волне заболеваемости коронавирусом.Всего в Италии более 132 тысяч человек заразились новым коронавирусом. 23 тысячи заболевших уже выздоровели, 15 523 скончались. 5 апреля в стране впервые снизилось число госпитализированных, также снижается количество пациентов в отделения интенсивной терапии.Между тем, в Испании, где до этого в течение четырех дней наблюдалось устойчивое снижение смертности от коронавируса, число умерших от этого заболевания вновь стало расти. За последние сутки скончались 743 пациента, тогда как днем ранее число смертей в сутки составляло 637 человек — это был самый низкий показатель в стране с 24 марта.Всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тысяч инфицированных, из которых 13,8 тысячи человек скончались, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.