Всемирная организация здравоохранения сообщила новые данные по числу зараженных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 1,2 миллиона человек. Последние новости об эпидемии коронавируса на 7 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

Всемирная организация здравоохранения сообщила новые данные по числу зараженных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 1,2 миллиона человек. Последние новости об эпидемии коронавируса на 7 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 1210956;Умерли – 67594;Выздоровели – 254157.Тревожные новости приходят о состоянии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сообщается, что состояние зараженного коронавирусом политика ухудшилось – его перевели в отделение интенсивной терапии.Ранее появились сообщения, что премьер-министр Великобритании госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже его пресс-секретарь это опроверг.В то же время ученые продолжают поиск эффективного способа лечения . Медики из США, Италии и других стран объединились, чтобы провести клинические испытания над оксидом азота. Они полагает, что вдыхание этого газа помогает лечить тяжелобольных пациентов.Между тем в Китае растет число случаев бессимптомного заражения коронавирусом. За последние несколько дней зафиксировано 78 таких пациентов, почти половина из них – в провинции Хубэй.Коронавирус в РоссииЗаболели – 6343;Умерли – 47;Выздоровели – 406.В в подавляющем большинстве регионов действует режим самоизоляции. Между тем премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал некоторых регионов за решения закрыть границы своих субъектов. "Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны", – сказал глава правительства.Кроме того, Россия с 6 апреля возобновила вывоз своих граждан из-за границы в связи с коронавирусом. Компания "Аэрофлот" сообщила о намерении вернуть россиян из Таиланда 7 апреля. Также наши граждане вернутся из Киргизии и Бангладеш.Коронавирус в МосквеЗаболели – 4430;Умерли – 31;Выздоровели – 198.В Москве власти отвели для борьбу с коронавирусом еще две больницы. Стационар открыли в столичном госпитале для ветеранов войн №3. Также около трех тысяч коек будет оборудовано в клиническом центре медицинского университета имени Сеченова.Тем временем число жертв коронавируса в Москве растет. Сообщается о смерти двух пациентов 67 и 72 лет. Помимо пневмонии, они страдали хроническими заболеваниями: сахарный диабет, кардиосклероз, гипертензия.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква443031198Россия634347355Италия1302111568121758Весь мир121095667594254157Коронавирус | | | || | | | |