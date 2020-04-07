Всемирная организация здравоохранения сообщила новые данные по числу зараженных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 1,2 миллиона человек. Последние новости об эпидемии коронавируса на 7 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.
Всемирная организация здравоохранения сообщила новые данные по числу зараженных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 1,2 миллиона человек. Последние новости об эпидемии коронавируса на 7 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 1210956;
Умерли – 67594;
Выздоровели – 254157.
Тревожные новости приходят о состоянии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сообщается, что состояние зараженного коронавирусом политика ухудшилось – его перевели в отделение интенсивной терапии.
Ранее появились сообщения, что премьер-министр Великобритании госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже его пресс-секретарь это опроверг.
В то же время ученые продолжают поиск эффективного способа лечения . Медики из США, Италии и других стран объединились, чтобы провести клинические испытания над оксидом азота. Они полагает, что вдыхание этого газа помогает лечить тяжелобольных пациентов.
Между тем в Китае растет число случаев бессимптомного заражения коронавирусом. За последние несколько дней зафиксировано 78 таких пациентов, почти половина из них – в провинции Хубэй.
Коронавирус в России
Заболели – 6343;
Умерли – 47;
Выздоровели – 406.
В в подавляющем большинстве регионов действует режим самоизоляции. Между тем премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал некоторых регионов за решения закрыть границы своих субъектов. "Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны", – сказал глава правительства.
Кроме того, Россия с 6 апреля возобновила вывоз своих граждан из-за границы в связи с коронавирусом. Компания "Аэрофлот" сообщила о намерении вернуть россиян из Таиланда 7 апреля. Также наши граждане вернутся из Киргизии и Бангладеш.
Коронавирус в Москве
Заболели – 4430;
Умерли – 31;
Выздоровели – 198.
В Москве власти отвели для борьбу с коронавирусом еще две больницы. Стационар открыли в столичном госпитале для ветеранов войн №3. Также около трех тысяч коек будет оборудовано в клиническом центре медицинского университета имени Сеченова.
Тем временем число жертв коронавируса в Москве растет. Сообщается о смерти двух пациентов 67 и 72 лет. Помимо пневмонии, они страдали хроническими заболеваниями: сахарный диабет, кардиосклероз, гипертензия.
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
4430
31
198
Россия
6343
47
355
Италия
130211
15681
21758
Весь мир
1210956
67594
254157
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