Два врача уфимской РКБ имени Г. Куватова не больны коронавирусом. Результаты анализов у обоих оказались отрицательными. Об этом рассказала главный врач больницы Эльза Сыртланова на своей странице в Facebook, передает ГТРК Башкортостан.

Два врача уфимской РКБ имени Г. Куватова не больны коронавирусом. Результаты анализов на коронавирус у обоих оказались отрицательными. Об этом рассказала главный врач больницы Эльза Сыртланова на своей странице в Facebook, передает ГТРК "Башкортостан".Как известно, накануне больницу пришлось временно закрыть на карантин. Пяти сотрудникам и двум пациентам поставили диагноз внебольничная пневмония. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии. И вот сегодня пришли результаты первых тестов двух врачей — коронавирус не обнаружен.Сейчас весь коллектив остается в больнице, отметила Эльза Сыртланова. Несколько сотрудников госпитализированы с диагнозом пневмония и подозрением на COVID-19. К счастью, на сегодня ни один тест не подтвердился. Пока медики ждут результатов остальных анализов, работа в больнице не останавливается, подчеркнула главврач.По последним данным, в Башкирии десять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Четверо заболевших уже выздоровели.