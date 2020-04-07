Крупнейшие в мире рекламодатели откладывают запланированные рекламные кампании и сокращают бюджеты из-за пандемии коронавируса, сообщает CNBC.

Крупнейшие в мире рекламодатели откладывают запланированные рекламные кампании и сокращают бюджеты из-за пандемии коронавируса, сообщает CNBC.Около 81% крупных рекламодателей откладывают рекламные компании, говорится в докладе Всемирной федерации рекламодателей (WFA). Среди членов федерации AB-InBev, Airbnb, Diageo, L’Oreal, Coca-Cola, Unilever и Visa.Более половины (57%) опрошенных членов WFA заявили, что они значительно или несколько сократили бюджеты из-за пандемии.34% респондентов отложили рекламные кампании на один или два месяца из-за вспышки вируса. 6% заявили, что отложили кампании на неопределенный срок.19% респондентов сообщили, что коронавирус до сих пор никак не повлиял на сроки проведения маркетинговых кампаний.Хотя многие крупные рекламодатели отложили запланированные кампании, сейчас они создают новые в ответ на пандемию, отметила WFA. Половина опрошенных либо уже запустили новую рекламу, либо собирались это сделать, а 29% планировали новые кампании.21% крупных рекламодателей из числа опрошенных значительно сократили маркетинговые бюджеты, в то время как 36% несколько уменьшили их. 32% респондентов отметили, что расходы не изменились.По данным американского Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 1,34 миллиона. Количество умерших от коронавируса составляет более 74 тысяч человек.