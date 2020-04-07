WeWork подает в суд на SoftBank, после того как японский холдинг отозвал свое тендерное предложение на $3 миллиарда.

WeWork подает в суд на SoftBank, после того как японский холдинг отозвал свое тендерное предложение на $3 миллиарда, в результате чего коворкинговый стартап может пасть жертвой пандемии коронавируса, сообщает CNBC.WeWork утверждает, что SoftBank нарушил свои фидуциарные обязательства перед миноритарными акционерами WeWork, не выполнив обязательства. На прошлой неделе SoftBank проинформировал специальный комитет при совете директоров о том, что не завершит согласованную в октябре оферту по выкупу акций. SoftBank отказался комментировать иск.В конце октября SoftBank согласился выкупить акции WeWork в рамках спасательного пакета на сумму $9,5 миллиарда. Сделка заключалась в том, что японская компания приобрела 80% акций после проведения IPO WeWork за месяц до того, как она начала поиски денежных средств.В январе прошлого года WeWork была оценена в $47 миллиардов — большей оценкой из готовившихся к IPO американских IT-стартапов могла похвастаться только Uber. Впервые документы WeWork для выхода на биржу были опубликованы 14 августа 2019 года — тогда в том числе стало известно об убытках компании на сумму $904 миллиона при выручке в $1,54 миллиарда за первую половину 2019 года. В ходе подготовки к листингу оценка WeWork была снижена сначала до $20 миллиардов, а затем — еще ниже.Организовывавшие IPO инвестбанки интересовались у инвесторов их готовностью вложить средства исходя из оценки в $15–18 миллиардов, сообщала FT. Агентство Reuters писало о возможном снижении оценки до $10–12 миллиардов.В сентябре заявка в Комиссию по ценным бумагам и биржам США раскрыла, что бизнес живет не по средствам и активно проедает деньги инвесторов, в первую очередь японского инвестиционного гиганта SoftBank. Однако крупнейший акционер не отвернулся от этого актива, а взял его практически под полный контроль, взамен, правда, потребовав масштабной реструктуризации бизнеса и смены руководства.По мнению некоторых источников, уход с поста гендиректора Адама Ноймана повысил бы привлекательность субарендатора для инвесторов. Решение об отставке поддержало большинство из семи членов совета директоров.Так и произошло – после скандалов, которые в том числе были связаны с поведением руководства компании и сомнениями в оценке и бизнес-модели проекта, основатель WeWork под давлением совета директоров покинул пост гендиректора.Часть инвестирования в $3 миллиарда пошла бы на пользу акционерам, включая и Ноймана, поэтому теперь WeWork стремится потребовать от SoftBank завершения предложения или выплаты компенсаций за ущерб."SoftBank уже получил большую часть льгот, предоставляемых ему в рамках [генерального соглашения по сделке], включая широкий контроль над WeWork и дополнительные экономические выгоды, — говорится в заявлении специального комитета совета WeWork. — Неправомерное поведение SoftBank, не выполнившего тендерное предложение, лишает миноритарных акционеров WeWork той ликвидности, которую им обещали".WeWork утверждает, что SoftBank и его генеральный директор Масаёси Сон целенаправленно проводили отдельную сделку с миноритарными инвесторами в совместном предприятии WeWork в Китае как для того, чтобы размыть собственность SoftBank в этом подразделении, так и для того, чтобы изначальная сделка не закрылась к 1 апреля. SoftBank изначально согласился развернуть китайское СП и использовал свое "влияние на инвесторов", чтобы гарантировать, что они не откажутся от определенных положений, которые привели бы к своевременному закрытию сделки, утверждает WeWork.SoftBank Group назвал ошибкой миллиардные инвестиции в WeWork. Гендиректор также завил, что еще 15 проинвестированных SoftBank компаний в скором времени будут признаны банкротами, сообщает Business Insider. В общей сложности фонд VisionFund вложился в 88 стартапов, в частности он является инвестором Slack и Uber. Вложения в Uber Сон также считает не самой удачной инвестицией SoftBank.