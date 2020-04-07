Выбившаяся из сил беременная косуля полтора часа приходила в себя под чутким присмотром семьи красноярцев, которые вытащили ее из холодной воды и обогрели на берегу.

Выбившаяся из сил беременная косуля полтора часа приходила в себя под чутким присмотром семьи красноярцев, которые вытащили ее из холодной воды и обогрели на берегу.Животное вплавь переплыло Енисей в районе Удачного, но примерно на середине реки его начали оставлять силы. В нескольких метрах от берега самка и вовсе сдалась — просто легла на бок, у нее начались судороги. На ее счастье рядом оказались люди, которые вытащили косулю на берег.Мужчина и его дочка, как видно на кадрах, накрыли животное полотенцем и на протяжении полутора часов растирали его, угощали хлебом. Спасенная и не думала убегать, а только смиренно лежала на земле.В конце концов будущая мама смогла подняться на ноги, а спустя несколько минут неспешно удалилась в лес.