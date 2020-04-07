Курс рубля на 7 апреля 2020 года . Динамика
российской валюты по отношению к доллару и евро.
Курс рубля на 7 апреля 2020 года . Динамика
российской валюты по отношению к доллару и евро.
Данные о торгах на Московской бирже. Российская валюта падает по отношению к доллару и евро. Официальный курс
рубля на 7 апреля 2020 года:
76,40 за доллар
82,63 за евро
Курс рубля – история
Большое влияние на курс рубля сегодня оказывают цены на
энергоносители и цветные металлы, а также геополитическая обстановка. В
современной истории отечественная валюта пережила несколько кризисов. К концу
1994 года она подешевела до 3926 рублей за доллар. После деноминации
"деревянный" снизился до 5-6, а после дефолта 1998 года рухнул до 20
рублей за доллар. Следующая девальвация была проведена в 2008 году, когда курс
отечественной валюты был понижен до 36 рублей за "американца".
Снижение цен на энергоносители в 2014 году стало причиной
очередного падения курса рубля. Свою роль сыграла геополитическая напряженность
и санкции Запада против России. Стоимость отечественной валюты по отношению к
доллару и евро медленно шла вниз на протяжении всего 2014 года. Курс рубля
сегодня гораздо устойчивее, чем пять лет назад.
Резкий обвал произошел 16 декабря 2014 года. Этот день вошел
в историю как "черный вторник". Центробанк повысил ключевую ставку на
6,5 процентных пункта – до 17% годовых. Курс евро взлетел до 100 рублей,
доллара – до 80. В последующие дни российская валюта отыграла часть утерянных
позиций.
В отличие от курса рубля сегодня, в 2015 году, положение
"деревянного" было нестабильным. К концу года доллар и евро выросли
до 72 и 79 рублей соответственно. На протяжении последних лет колебания
отечественной валюты происходит в пределах 60-70 рублей за доллар и 70-80 за
евро. Так, в конце декабря 2018 года курс американской валюты поднялся до 69
рублей, евро – до 78,59 рубля.
Курс рубля в 2019 году
Сегодня курс рубля стабилизировался, резких скачков валютных
курсов не происходит. На начало декабря средний курс доллара в 2019 году
составил 64,7 рубля, евро – 72,5. Ниже представлена таблица курсов валют за последние 10 месяцев.
месяц
курс доллара
курс евро
Февраль
65,53
74,73
Март
65,01
73,53
Апрель
64,74
72,9
Май
64,82
72,53
Июнь
64,5
72,61
Июль
63,22
71,16
Август
65,4
72,83
Сентябрь
65,16
71,86
Октябрь
64
71
Ноябрь
63,83
70,63
Прогноз курса рубля
Аналитики предсказывают, что в 2020 году биржевые показатели
отечественной валюты не будут сильно отличаться от курса рубля сегодня. А
эксперты американской финансовой корпорации Morgan Stanley даже предрекают
"деревянному" рост – до 61,5 рубля за доллар к середине следующего
года.
Есть и те, кто прогнозирует ослабление рубля. Некоторые
аналитики полагают, что в среднем в 2020 году в среднем за доллар будут давать
62-67 рублей и 67-75 за евро.
Нефтяные котировки продолжат оказывать большое влияние
на курс рубля. Многое зависит от сделки ОПЕК по снижению добычи "черного
золота". В целом, экономисты предсказывают небольшое снижение стоимости
нефти с 65 до 60 долларов за баррель.