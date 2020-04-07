Курс рубля на 7 апреля 2020 года . Динамика российской валюты по отношению к доллару и евро.

Курс рубля на 7 апреля 2020 года . Динамикароссийской валюты по отношению к доллару и евро.Данные о торгах на Московской бирже. Российская валюта падает по отношению к доллару и евро. Официальный курсрубля на 7 апреля 2020 года:76,40 за доллар82,63 за евроКурс рубля – историяБольшое влияние на курс рубля сегодня оказывают цены наэнергоносители и цветные металлы, а также геополитическая обстановка. Всовременной истории отечественная валюта пережила несколько кризисов. К концу1994 года она подешевела до 3926 рублей за доллар. После деноминации"деревянный" снизился до 5-6, а после дефолта 1998 года рухнул до 20рублей за доллар. Следующая девальвация была проведена в 2008 году, когда курсотечественной валюты был понижен до 36 рублей за "американца".Снижение цен на энергоносители в 2014 году стало причинойочередного падения курса рубля. Свою роль сыграла геополитическая напряженностьи санкции Запада против России. Стоимость отечественной валюты по отношению кдоллару и евро медленно шла вниз на протяжении всего 2014 года. Курс рублясегодня гораздо устойчивее, чем пять лет назад.Резкий обвал произошел 16 декабря 2014 года. Этот день вошелв историю как "черный вторник". Центробанк повысил ключевую ставку на6,5 процентных пункта – до 17% годовых. Курс евро взлетел до 100 рублей,доллара – до 80. В последующие дни российская валюта отыграла часть утерянныхпозиций.В отличие от курса рубля сегодня, в 2015 году, положение"деревянного" было нестабильным. К концу года доллар и евро вырослидо 72 и 79 рублей соответственно. На протяжении последних лет колебанияотечественной валюты происходит в пределах 60-70 рублей за доллар и 70-80 заевро. Так, в конце декабря 2018 года курс американской валюты поднялся до 69рублей, евро – до 78,59 рубля.Курс рубля в 2019 годуСегодня курс рубля стабилизировался, резких скачков валютныхкурсов не происходит. На начало декабря средний курс доллара в 2019 годусоставил 64,7 рубля, евро – 72,5. Ниже представлена таблица курсов валют за последние 10 месяцев.месяцкурс долларакурс евроФевраль65,5374,73Март65,0173,53Апрель64,7472,9Май64,8272,53Июнь64,572,61Июль63,2271,16Август65,472,83Сентябрь65,1671,86Октябрь6471Ноябрь63,8370,63Прогноз курса рубляАналитики предсказывают, что в 2020 году биржевые показателиотечественной валюты не будут сильно отличаться от курса рубля сегодня. Аэксперты американской финансовой корпорации Morgan Stanley даже предрекают"деревянному" рост – до 61,5 рубля за доллар к середине следующегогода.Есть и те, кто прогнозирует ослабление рубля. Некоторыеаналитики полагают, что в среднем в 2020 году в среднем за доллар будут давать62-67 рублей и 67-75 за евро.Нефтяные котировки продолжат оказывать большое влияниена курс рубля. Многое зависит от сделки ОПЕК по снижению добычи "черногозолота". В целом, экономисты предсказывают небольшое снижение стоимостинефти с 65 до 60 долларов за баррель.