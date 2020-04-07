Новое лекарство доказало свою эффективность против трёх типов коронавирусов, включая SARS-Cov-2, в опытах на мышах и культурах человеческих клеток.

Новое лекарство доказало свою эффективность против трёх типов коронавирусов, включая SARS-Cov-2, в опытах на мышах и культурах человеческих клеток. Клинические испытания планируется начать в течение двух ближайших месяцев.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine группой во главе с Ральфом Бэриком (Ralph Baric) из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.Напомним, что на сегодняшний день не существует одобренных препаратов против каких-либо коронавирусов, поражающих человека. Это относится и к SARS-Cov-2, вызвавшему нынешнюю пандемию COVID-19 и уже унесшему жизни почти 75 тысяч человек. Существующее на данный момент лечение направлено в основном на то, чтобы поддержать работу лёгких.Медики вместе со всем человечеством хотят получить препарат, который убивал бы зловредный коронавирус. И, похоже, вещество, обозначенное EIDD-2801, может стать таким лекарством.Субстанция показала свою эффективность "в пробирке" на клетках лёгких человека, заражённых SARS-Cov-2. Кроме того, препарат испытали на мышах, инфицированных родственными этому патогену коронавирусами SARS-Cov и MERS, тоже в своё время вызвавшими эпидемии.Исследование показало, что в качестве профилактического средства EIDD-2801 может предотвратить тяжёлые повреждения лёгких у мышей. Если же ввести его в течение 24 часов после заражения, то он снижает степень поражения лёгких, потерю веса и число вирусных частиц, регистрируемых в образцах, взятых у грызунов.Ожидается, что у человека это "окно возможностей" будет более продолжительным, ведь наш иммунитет дольше сопротивляется патогену."Этот новый препарат не только обладает высоким потенциалом для лечения пациентов с COVID-19, но и эффективен при лечении других серьёзных коронавирусных инфекций", — констатирует Бэрик.На данный момент не существует одобренного лекарства от COVID-19.Иллюстрация Pixabay.Дополнительная приятная особенность EIDD-2801 состоит в том, что его можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно.Судя по анализам вирусной РНК, лекарство вызывает у патогена множество мутаций, которые, как правило, оказываются для него смертельными. В этом и состоит механизм его действия. При этом оно не вызывает мутаций в клетках носителя инфекции.Также исследователи проверили, насколько эффективен EIDD-2801 в сочетании с проходящим сейчас клинические испытания ремдесивиром.Выяснилось, что два препарата прекрасно работают в паре. Мутации, дающие вирусу SARS-Cov-2 устойчивость перед одним из них, оставляют его уязвимым для другого, и наоборот.Ожидается, что клинические испытания EIDD-2801 начнутся до конца весны.Ввиду эффективности препарата против сразу трёх коронавирусов биологи надеются, что он будет подавлять и другие подобные патогены. А человечество вполне может с ними столкнуться, особенно если кое-кто продолжит есть летучих мышей."Учитывая, что за последние 20 лет появилось три новых коронавируса человека, вполне вероятно, что в будущем мы увидим их больше, — говорит первый автор статьи Тимоти Шихан (Timothy Sheahan), также из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. — EIDD-2801 обещает не только лечить пациентов с COVID-19 сегодня, но и бороться с новыми коронавирусами, которые могут появиться в будущем".К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как антитело против SARS-Cov помогло найти уязвимое место вируса SARS-Cov-2. Также мы рассказывали о клинических испытаниях вакцины против этого патогена.Кроме того, 7 апреля стало известно, что в России уже начинаются клинические испытания сразу трех лекарств, которые могут помочь в лечении коронавирусной инфекции.