Я и моя жена живы-здоровы, у нас нет никакого коронавируса. Мы приехали вчера из Коммунарки домой. Я наслаждаюсь жизнью и успокоился, — рассказал певец Лев Лещенко. По его словам, он болел не так тяжело, не лежал на ИВЛ, а был под круглосуточным наблюдением врачей. Он вообще не уверен в том, что у него был коронавирус.

"Я и моя жена живы-здоровы, у нас нет никакого коронавируса. Мы приехали вчера из Коммунарки домой. Я сейчас смотрю на пленэр, бегают мои собачки. Я наслаждаюсь жизнью и успокоился", — радостно сообщил в эфире программы "60 минут" народный артист РСФСР Лев Лещенко.Лев Валерьянович отметил, что он выздоровел благодаря своей супруге, с которой всегда был рядом в одной палате. Кроме того, артист попал в уникальный госпиталь, оснащенный по последнему слову техники. "Замечательные доктора, молодые ребята и медсестры бросили свою личную жизнь на то, чтобы справиться с эпидемией, вылечить нас и подарить нам надежду", — подчеркнул певец.При этом Лев Лещенко сомневается, был ли у него коронавирус. По результатам первой компьютерной томографии у артиста было обнаружено вирусное воспаление легких. "Когда я приехал в Коммунарку, мы ждали четыре дня, потому что все тесты отправлялись в Новосибирск. Хотя сейчас больница в Коммунарке имеет свою лабораторию. И в течение одного-двух дней появляются результаты", — рассказал певец.Мэтр считает, что ему просто повезло: "Я не так тяжело болел. Я не лежал на ИВЛ, а был в палате под круглосуточным наблюдением и постоянным контролем врачей. У меня не было ни кашля, ни насморка, ни температуры, я чувствовал себя прекрасно".Самое главное, по словам артиста, сохранять спокойствие и иметь рядом надежное плечо. "Хватит уже этих упаднических настроений. У нас много непорядочных людей, которые разжигают панику. Давайте думать о хорошем", — заключил Лев Лещенко, добавив, что он выступает за государственное здравоохранение.