Имбирь, чеснок и лимоны - попали под пристальное внимание Генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство поручило антимонопольной службе разобраться с ценами на эти продукты. А точнее, с тем, насколько обоснован прейскурант в тысячи рублей за то, что раньше считали в сотнях.

Имбирь, чеснок и лимоны — попали под пристальное внимание Генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство поручило антимонопольной службе разобраться с ценами на эти продукты. А точнее, с тем, насколько обоснован прейскурант в тысячи рублей за то, что раньше считали в сотнях.В небольших магазинах стоимость того же имбиря порой завышена — в десять, а то и пятнадцать раз по сравнению с докарантинным ценником. Под разговоры об укреплении иммунитета растут акции и других составных так называемого "витаминного набора".Имбирь теперь товар дефицитный. Цены взлетели в пять, а в некоторых местах в 10 раз. Здесь невзрачный клубень продают по 4900 за килограмм, столько же стоит килограмм хорошей красной икры. На рынках эту пряность еще можно найти.Космический рост цен продавцы объясняют небывалым спросом.Сказали, что имбирь помогает людям, начали все мести. Поставщики этим пользуются, начали поднимать цены. Лимоны теперь тоже в дефиците и идут по 500 рублей за килограмм.В этом крупном сетевом магазине лимоны еще есть. 499 рублей за килограмм без скидки. Со скидкой — 329.90. Один такой выходит на 150 рублей.А началась вся эта имбирно-лимонная истерия с этого выступления. "Этот коронавирус лечится очень легко с помощь имбиря, если вы будете жевать имбирь и пить напиток отвар куркумы делать не сильный с медом, то вы никогда просто не заболеете этим вирусом", — заявил в сети некий Олег Торсунов.Он называет себя : "Признанным специалистом в сфере практик личностного роста". В лечении больных полагается на расположение звезд и карму.Врачи медицины традиционной к таким заявлениям относятся с опаской. "Вы едите имбирь и тем самым защищаете себя от коронавируса — это миф. Такого не может быть. Самая главная защита от вируса — это не контактировать с другими людьми", — заверяет Ольга Рождественская, эндокринолог, кандидат медицинских наук.Развенчивать мифы о чудодейственных свойствах имбиря и лимона пришлось даже Всемирной организации здравоохранения."Я рекомендую вам продолжать принимать ваши любимые средства — мёд, лимон или имбирь, чтобы поддерживать самочувствие во время болезни, но не надо делать бездоказательные предположения, что они лечат коронавирус", — отреагировал Майкл Райан, директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ.Ничего личного — просто бизнес — говорят маркетологи. "Сейчас главная эмоция в потребительском поведении это страх, страх за свою жизнь. Ответственность всегда лежит на самом потребители, если он рад обманываться, хочет обманываться, рынок ему всегда предоставить и продаст эту возможность", — уверен Арсен Даллакян, маркетолог.Но имбирем и лимонами уже заинтересовалась Генпрокуратура и поручила ФАС проверить цены. Тем временем врачи советуют не расстраиваться. И использоваться замену. Например, бабушкино варенье из черной смородины и шиповника в содержании витамина ничем не уступает.