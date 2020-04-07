Режим изоляции из-за пандемии коронавируса заставляет людей по всему миру выдумывать новые и новые способы чем-то себя занять, не выходя из дома. На помощь приходит интернет: онлайн-концерты, флешмобы и челленджи скрашивают дни самоизолировавшихся.

Режим изоляции из-за пандемии коронавируса заставляет людей по всему миру выдумывать новые и новые способы чем-то себя занять, не выходя из дома. На помощь приходит интернет: онлайн-концерты, флешмобы и челленджи скрашивают дни самоизолировавшихся.Творческие люди тоже несут искусство в массы, несмотря на изоляцию. Так, российские артисты запустили флешмоб под тэгом #ЖитьТворитьЛюбить. Они читают сказки и стихи, поют песни и демонстрируют рисунки. К акции присоединилась, в частности, Ольга Кабо: она прочла стихотворение Беллы Ахмадулиной.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 1 Апр 2020 в 9:14 PDTВсе большую популярность в Сети набирает акция "ИЗОизоляция": ее участники при помощи подручных средств копируют полотна известных художников. К флешмобу привлекают домочадцев и питомцев и задействуют все, что под руку попадется. Главное условие – не использовать фотошоп.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от @kazimir0malevich 7 Апр 2020 в 5:08 PDTНастоящим мучением стал режим самоизоляции для модников: если приобрести новые наряды при помощи служб доставки еще можно, то "выгуливать" их некуда. Впрочем, любители приодеться нашли выход – демонстрируют обновки онлайн. Например, певица Елена Темникова показала подписчикам серьги, купленные еще в феврале.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Elena Temnikova ・ Темникова (@lenatemnikovaofficial) 1 Апр 2020 в 5:45 PDTДругой флешмоб с переодеванием еще в начале марта запустили певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес. Они поменялись одеждой и сняли это на видео. Акцию подхватили российские знаменитости – например, фигурист Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 4 Апр 2020 в 8:28 PDTПочувствовать себя героем телешоу предлагают хореографы и участники программы "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Они приглашают всех желающих присоединиться к танцевальной акции. По тэгу #россиятанцуетдома в популярных соцсетях каждую неделю будут публиковаться видео-уроки. Задача участников флешмоба – повторять движения и записывать свои попытки на видео. Лучшие ролики будут показаны в "Прямом эфире", а победители зрительского голосования окажутся в финальной программе "Танцы со звездами".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Россия 1 (@tvrussia) 3 Апр 2020 в 7:16 PDTЧеллендж для любителей физических нагрузок запустил футболист Криштиану Роналду. Он предложил всем желающим получить приз Living Room Cup (Кубок гостиной) и покачать пресс на камеру. Чтобы побить рекорд знаменитого спортсмена, нужно за 45 секунд сделать упражнение больше 142 раз.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Vifaa Vya Mazoezi (@fitnessempiretz) 5 Апр 2020 в 9:26 PDTКстати, эксперты советуют во время самоизоляции заняться спортом или хотя бы зарядкой. Физические упражнения способны поднять настроение и повысить общую сопротивляемость организма разным негативным факторам, в том числе и инфекциям.