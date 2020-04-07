Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности лично лечить людей с коронавирусом. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что его страна не ослабляет борьбу с инфекционными заболеваниями, но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности лично лечить людей с коронавирусом. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что его страна не ослабляет борьбу с инфекционными заболеваниями, но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов.Александр Григорьевич отметил, что они должны бороться за каждого человека, особенно за пожилых. Белорусский президент признал, что население страны болеть будет, но желательно, чтобы не было лавинообразного скачка. По его словам, в настоящий момент система здравоохранения с этим справляется, но ситуация с коронавирусом помогла встряхнуть ее и выявить "узкие места", о которых он потом спросит с каждого ответственного за это.Лукашенко заявил, что никто не знает, каким будет мир после "этой болезни и психоза". Кроме того, белорусский президент не исключает замыслов лидеров крупных государств.Александр Григорьевич считает, что и сам человек должен заботиться о своем здоровье: укреплять иммунитет, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.Лукашенко также возмутился по поводу дефицита масок и резкого роста цен на средства защиты. По его словам, комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает "жесточайшим образом" щемить эти магазины и аптеки, сообщается на сайте президента Белоруссии.Невзирая на случаи летальных исходов из-за коронавируса, Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии зафиксировано падение смертельных случаев. При этом президент считает, что его страна должна сделать все для спасения жизни людей, но "без паники, спокойно и красиво".Кроме того, Лукашенко заявил о готовности самому вмешаться в лечение больных коронавирусом. По его словам, он уже сказал министру здравоохранения: "Владимир Степанович (Караник), с тобой пойдем лечить людей". Министр, в свою очередь, ответил: "Пока не надо".Ранее Александр Лукашенко назвал продукты, который справляются с коронавирусом. По его словам, к ним относятся жирная пища, в частности, сливочное масло. Также белорусский президент считает, что хорошо с болезнями справляются баня, водка, хоккей, работа и свежий воздух.