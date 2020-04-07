Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба Автомобилист Андрей Мартемьянов покинул свой пост, об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Мартемьянов покинул свой пост, об этом сообщает пресс-служба уральцев."Автомобилист" благодарит Андрея Алексеевича за работу в течение этих двух сезонов и желает профессиональных успехов в продолжении карьеры", – говорится на официальном сайте клуба команды. – Также клуб по истечении контракта покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов".