Собирающий по всему миру жертвы коронавирус до крайности обострил отношения между принимающими жесткие решения властями и не покидающими своих рабочих мест врачам и теми, кому пришлось оказаться в карантинном заточении дома или на больничной койке.

Собирающий по всему миру жертвы коронавирус до крайности обострил отношения между принимающими жесткие решения властями и не покидающими своих рабочих мест врачам и теми, кому пришлось оказаться в карантинном заточении дома или на больничной койке.Нетривиальный случай произошел в занимающей третье место по числу заразившихся COVID-19 Италии — таковых тут насчитывается более 132,5 тысячи, из них свыше16,5 тысячи человек скончались. В городке Калимера (область Апулия) нападению подвергся 85-летний пациент, который обратился к врачу за разъяснением, зачем ему нужно повторно проходить диагностику. Вместо ответа на него обрушился град ударов — утомленный работой медик выместил на пенсионере весь свой гнев, так что его еле оттащили.От работы он теперь отстранен, расследованием инцидента занимается полиция. Пострадавший оказался в больнице — у него повреждены два позвонка и многочисленные ссадины на теле.Противоположная ситуация сложилась в индийском штате Мадхья-Прадеш, где прокатилась настоящая волна нападений на врачей и медицинских сотрудников — жители бедных районов устраивали облавы с тем, чтобы им сделали тест на коронавирус. От жестокой расправы в городе Индаур медиков спасли только полицейские, но им не сразу удалось разогнаться паникующих злоумышленников.На сегодняшний день в Индии зарегистрировано 4908 заболевших коронавирусом, 137 человек скончались. Однако наблюдатели отмечают, что эти цифры показывают лишь вершину айсберга из-за сложности проведения тестов во второй по числу населения стране мира.В соседнем Пакистане социальная обстановка не менее напряженная. В стране диагностировано только 4 тысячи случаев заражения, 55 из которых завершились летально, однако то и дело происходят стычки и драки в очередях за масками, которых зачастую не хватает даже врачам.Неприятные инциденты происходят и на территории лидера "коронавирусного списка" — в Соединенных Штатах, где в настоящее время более 367,5 тысячи заболевших, а число скончавшихся вплотную приблизилось к 11 тысячам. Американцы конфликтуют не только в очередях за продуктами, средствами гигиены и оружием, на которое многократно вырос спрос, но и из-за безопасного расстояния. Молодые люди зачастую игнорируют требования держаться в полутора метрах друг от друга, что выводит из себя пожилых людей.Впрочем, и для солидарности находится место, даже в Нью-Йорке, где число зараженный выше всего в США. Местные жители в условиях самоизоляции используют балконы, чтобы поддержать друг друга, хотя бы кастрюльным грохотом.В австралийском Сиднее и вовсе отыскался ковбой, который вскрыл "мировой коронавирусный заговор". Виновником всех бед, как нетрудно догадаться, стал Китай, откуда новая пневмония и пошла "гулять" по свету. Мужчина не стал держать в себе открытие и направился прямиком к посольству КНР, где под щелканье кнута и возвестил миру о злобном умысле Поднебесной. Ему дали высказаться, после чего препроводили в участок, а потом передали медикам — не лишним будет провериться, в том числе и на COVID-19. На Зеленом континенте свыше 5,9 тысячи заразившихся, для 46 болезнь оказалась фатальной.В Колумбии же особо не поразглагольствуешь. Пока президент Филиппин только грозится стрелять по агрессивным нарушителям карантина, в Боготе уже убили первого беглеца. У мужчины был богатый по части криминала послужной список, а из самоизоляции он вышел явно не для того, чтобы купить масок (коих в стране почти не осталось), потому и миндальничать с ним служители закона не оставили — отправили на операционный стол с огнестрельным ранением, где он и скончался.