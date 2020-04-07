Мастерскую с угнанными автомобилями нашли полицейские в Ленобласти. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Выяснилось, что в гараж в поселке Воейково Всеволожского района злоумышленники свозили похищенные машины. Там их разбирали на запчасти и потом распродавали.

Мастерскую с угнанными автомобилями нашли полицейские в Ленобласти. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Выяснилось, что в гараж в поселке Воейково Всеволожского района злоумышленники свозили похищенные машины. Там их разбирали на запчасти и потом распродавали через интернет по всей стране. По данным следствия, перепродавали преступники и целые машины, перебивая номера. В этом случае их нелегально перегоняли в другие регионы.Сообщается, что в мастерской сотрудники правоохранительных органов обнаружили четверых мужчин, предположительно, подозреваемых в преступлении. Правда, пока задержали одного — местного жителя. Сейчас следственно-розыскные действия продолжаются. Полиция просит откликнуться всех, кто пострадал от незаконного бизнеса.По уточненной информации, преступники в основном занимались легковушками средней ценовой категории. В гараже были найдены также подушки безопасности от автомобилей разных моделей и электронные блоки управления.