Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не будет менять команду в предстоящее трансферное окно. На трансфер 21-летнего футболиста наложено вето.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не будет менять команду в предстоящее трансферное окно. На трансфер 21-летнего футболиста наложено вето.Запрет на продажу Мбаппе наложил владелец парижан и эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, сообщает Get French Football News. Он не планирует расставаться с игроком из-за кризиса на рынке. "Мбаппе останется. Таково желание эмира", — заявил источник издания, знакомый с ситуацией.Такому пожеланию едва ли обрадовался сам Мбаппе, ранее уже заявлявший о своем желании сменить клуб. Самый активный интерес к юному чемпиону мира проявляет мадридский "Реал".Однако в "ПСЖ" рассчитывают на француза как на системообразующего игрока команды, и готовы предложить ему рекордный для Франции контракт.Напомним, что в текущем сезоне Килиан сыграл за парижан 33 матча, забив в них 30 голов.