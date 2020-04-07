Из-за общей ситуации в стране первый Международный кинофестиваль о космосе пройдет дистанционно. Фестиваль фильмов и программ о космосе Циолковский должен был проходить с 9 по 12 апреля в Калуге.

Из-за общей ситуации в стране первый Международный кинофестиваль о космосе пройдет дистанционно. Фестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" должен был проходить с 9 по 12 апреля в Калуге.Более тысячи проектов из 80 стран мира подали заявки на участие в основном конкурсе. Итоги фестиваля можно будет посмотреть в спецпрограмме, которая выйдет на онлайн-сервисе в День космонавтики. Тогда же, 12 апреля объявят и лауреатов конкурса художественных, документальных фильмов и телепрограмм, обладателей призов фестиваля.Как передает ГТРК "Калуга", среди призов фестиваля — Гран-при имени Клушанцева присуждается за лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты, Гран-при имени Королёва — лучшему режиссеру, приз Art vision вручат за оригинальный вклад в документальное кино, приз "Особый взгляд" — за лучшую студенческую работу. А также приготовлены другие, в том числе специальные призы.Как напомнили в оргкомитете фестиваля конкурсные показы и объявление лауреатов фестиваля пройдут в онлайн-сервисе.По данным на 7 апреля подтвержден коронавирус у 11 калужан. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Владислав Шапша. Есть и хорошая новость – после лечения из стационара выписан второй калужанин, полностью излечившийся от заболевания. Девять человек с опасным диагнозом остаются на лечении в инфекционной больнице. Условно положительных – 58 человек, из них у четверых тесты подтвердили наличие заражения, у 17-ти результат пока неизвестен, тесты 37 человек отрицательные. В карантине остаются 22 человека, в обсервации – 12. На домашнем карантине выдерживают инкубационный период 1793 человека.