Одновременно с пандемией коронавируса COVID-19 в мире развивается киберпандемия, которая может привести к киберконфронтации и даже к кибервойне. Это заявление во время онлайн дискуссии клуба Валдай сделал директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских, пишет агентство РИА Новости.

Одновременно с пандемией коронавируса COVID-19 в мире развивается киберпандемия, которая может привести к киберконфронтации и даже к кибервойне. Это заявление во время онлайн дискуссии клуба "Валдай" сделал директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских, пишет агентство РИА Новости.Под киберпандемией специалист понимает киберпреступность, кибертерроризм и кибервмешательство, когда некоторые страны считают себя в праве наносить упреждающие киберудары.Особую опасность киберпандемия приобретает именно сейчас. Так как из-за пандемии коронавируса COVID-19 многие люди переходят на удаленную работу.